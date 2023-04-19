Kaybedilen veya unutulan şifreyi sıfırlama



Doğru ve güncel bir e-posta adresi veya cep telefonu numarası girmek, hesabınıza erişiminizi asla kaybetmemek için atabileceğiniz en iyi adımdır. Hesabınızla ilişkilendirdiğiniz e-posta adresi veya telefon numarasının güncel olup olmadığını kontrol etmek için birkaç dakikanızı ayırın.

Twitter Oturumunuz açıkken şifrenizi değiştirme



Giriş yaptığınız hesapta, gezinme çubuğundaki daha fazla simgesine tıklayın ve Ayarlar ve gizlilik öğesini seçin. Hesap sekmesinde Şifre öğesine tıklayın. Mevcut şifrenizi girin. Yeni şifrenizi belirleyin. Yeni şifreniz en az 6 karakter olmalı. Daha sonra, Kaydet öğesine tıklayarak değişiklerinizi kaydedin.



Giriş yapabiliyor ancak şifrenizi hatırlayamıyorsanız, şifre ayarları sayfasından kendinize bir şifre sıfırlama e-postası gönderebilirsiniz.

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