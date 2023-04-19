Facebook Şifremi Unuttum? Facebook'a Nasıl Gireceğim?

Facebook şifrenizi unuttuysanız ve hesaba erişim sağlayamıyorsanız, öncelikle Facebook uygulamasına ya da Facebook giriş sayfasına gidin ve ‘Şifremi Unuttum’ seçeneğine tıklayın. Açılan sayfada şifre yenileme için bazı yönlendirmeler bulunacaktır. Bunlar Facebook'a kayıt olduğunuz telefon ya da e-posta adresine kod göndermektir. E-posta adresi veya cep telefonunuza gelen kodu girmeniz durumunda Facebook'a erişim sağlayabileceksiniz.

Facebook'a Kayıtlı Olduğunuz E-Posta Adresini Hatırlayamıyorsanız!

Şifrenizi bilmiyorsunuz ya da unuttunuz ve e-posta adresinizi de hatırlamıyorsunuz bu durumda kayıt işlemindeyken cep telefonunuzu tanımlamış olmanız büyük önem taşımaktadır. Facebook ana sayfasında şifremi unuttum bölümüne tıklamanız halinde "Hesap Bul" sayfası karşınıza çıkacak, gerekli alana kayıt olduğunuz telefon numarasını yazmanız halinde bağlantılı e-posta ve telefon numarası görünecektir. Buraya yollayacağınız kod ile birlikte şifrenizi yenileyip, Facebook erişimine devam edebilirsiniz.

Hesap Bul Sayfasına Erişim Sağlamak İçin Tıklayınız

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