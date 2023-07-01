Zaman zaman kullanıcı yoğunluğu yaşayan sosyal medya platformu Twitter ''kullanım limiti aşıldı'' hatası veriyor. Kullanım limiti aşıldı ne demek? Geçerli Twitter limitleri nelerdir? 1 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu mu var? Tüm bilgiler haberimizde. İşte detaylar...

Twitter "Kullanım Limiti Aşıldı Hatası" Nedir?

Twitter, kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları işlemlere sınırlama getirir. Bu sınırlama nedeniyle kullanıcılar bazı işlemleri gerçekleştiremez ya da tweet atamaz. Buna, "kullanım limiti aşıldı hatası" adı verilir. Kullanım limiti aşıldığında, hesabın normal şekilde kullanılabilmesi için belirli bir süre beklemek gerekmektedir.

Geçerli Tweet Limitleri Nelerdir?

Direkt Mesajlar : Günlük 500 mesaj gönderebilirsiniz.

Tweetler: Günlük 2.400 adet olmalıdır. Retweetler de (yeniden gönderilen tweet) Tweet olarak sayılır.

Takip Etme: Günlük takip etme işlemi için günlük teknik limit 400'dür. Hesaba göre ise, 5000 hesabı takip etme limitiniz vardır.

Hesap e-postasında yapılan değişiklikler: Saatte 4 kez olmak üzeredir.

1 Temmuz 2023 Twitter Erişim Sorunu

Twitter'da yaşanan kesintiler bölgeseldir. Ancak, Twitter'dan konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.