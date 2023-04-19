Telefondan Twitter Hesabı Silme

1-Telefonunuzdan hesabınıza giriş yapın

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2-Profilinize tıklayıp "Ayarlar" Bölümüne giriniz.

3-Ayarlar bölümünde en altta yer alan "Hesabımı devre dışı bırak" yazan seçeneğe tıklayın.

4-Ardından hesabınız 30 gün içerisinde silinecektir.

Bilgisayardan Twitter Hesabı Silme

1-Twitter hesabınıza bilgisayardan giriş yapın gerekiyor.

2-Ayarlar sekmesine tıklayın.

3-En alttaki "Hesabımı devre dışı bırak" yazan seçeneğe tıklayınız.

4-Hesabınızı silmek istediğinizi onaylayın.

5-Hesabınız 1 ay içerisinde kalıcı olarak silinecektir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ