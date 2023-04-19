Telefondan Twitter Hesabı Silme
1-Telefonunuzdan hesabınıza giriş yapın
2-Profilinize tıklayıp "Ayarlar" Bölümüne giriniz.
3-Ayarlar bölümünde en altta yer alan "Hesabımı devre dışı bırak" yazan seçeneğe tıklayın.
4-Ardından hesabınız 30 gün içerisinde silinecektir.
Bilgisayardan Twitter Hesabı Silme
1-Twitter hesabınıza bilgisayardan giriş yapın gerekiyor.
2-Ayarlar sekmesine tıklayın.
3-En alttaki "Hesabımı devre dışı bırak" yazan seçeneğe tıklayınız.
4-Hesabınızı silmek istediğinizi onaylayın.
5-Hesabınız 1 ay içerisinde kalıcı olarak silinecektir.
YENİGÜN HABER MERKEZİ