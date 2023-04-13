Kullanıcılar, bazı özel Çevre gönderilerini yabancılara ifşa eden bir hata keşfetti. Normalde belli bir kitle ile sınırlı kalması gereken Circle tweetleri herkese açıldı.

Bu da beraberinde çıplak fotoğrafların da görülmesine sebep oldu. Circle içerikleri şu anda sık sık takipçilerin Sizin İçin önerilerinde karşımıza çıkıyor. Twitter, halkla ilişkiler ekibini dağıttığı için konu yoruma kapalı.

Circle uygulaması aylardır sorunluydu, ancak kusurlar artmaya devam ediyor. Bu sebeple problemler de büyümeye devam ediyor. Twitter, Elon Musk’ın şirketi satın alıp birçok çalışanını işten çıkarmasından bu yana artan sayıda teknik sorunla uğraşıyor.

KAYNAK: Donanım Günlüğü