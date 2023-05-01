Twitch'de yaptığı yayınlarla tanınan Jahrein, dün yaptığı açıklamada Muharrem İnce'den soğuduğunu belirtti. İnce'nin son zamanlardaki tutumlarından dolayı oyunu Kılıçdaroğlu'na, vereceğini söyleyen Jahrein, " Muharrem İnce'den oldukça soğudum. Bu sebeple oy verme tercihimi değiştirdim. Milletvekili seçimi İyi Parti'ye vereceğim. Çünkü CHP'nin listelerini hiç beğenmiyorum. Fakat Cumhurbaşkanı seçimlerinde üzülerek söylüyorum ki oyum Kılıçdaroğlu'na şuan durum bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi