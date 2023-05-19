Başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını dile getiren Üstündağ, "Türkiye, dünyanın en iyi voleybol liglerine sahip. Yerlisiyle yabancısıyla, Avrupa'da ve dünyada herkesin ortak bir görüşü var. 'Dünyanın en iyi ligi Türkiye'de' diyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Üstündağ, Türkiye'de voleybolun çok sevildiğini vurgulayarak, "Biz gerçekten bir voleybol ülkesiyiz. Voleybola karşı inanılmaz bir ilgi var. Hem kadınlarımızın hem erkeklerimizin oynadığı final serilerindeki seyirci reytingine bakıyorsunuz, her geçen yıl en az yüzde 80, yüzde 100'e yaklaşan bir artış ve talep var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İzlenebilir olması çok önemli. Edirne'den Hakkari'ye, köyden kente herkesin rahatlıkla şifresiz izleyebilmesi önemli etkenler. Kulüplerimizin yatırımı önemli. 'Sadece üst yapıda var olalım' demiyorlar, altyapı yatırımları da çok önemli. Aynı paralelde federasyonumuz da öncülük yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Torino'da ilk kez iki Türk takımı final oynayacak"

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşılaşacağını hatırlatan Üstündağ, şöyle devam etti:

"Eğer erkeklerde Halkbank da yarı finali geçebilseydi, Torino'da final oynayacak 4 takımın üçü ülkemizden olacaktı. Bu başarıdan dolayı çok gururluyum. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir Türk finali oynanacak. Ben iki takımımıza da başarılar diliyorum. Maç için ben de İtalya'ya gideceğim. Orada bir Türk derbisi izlemek çok güzel olacak."

"En değerli oyuncular Türkiye'de oynuyor"

Mehmet Akif Üstündağ, dünyada, Avrupa'da ve olimpiyatlarda son en değerli oyuncuların (MVP) Türkiye'de oynadığına dikkati çekerek, "Son dünya şampiyonu Sırbistan'ın MVP'si Tijana Boskovic, bir önceki Avrupa şampiyonu İtalya'nın MVP'si Paola Egonu ve dünyanın en iyi 3-5 smaçörlerinden birisi Melisa Vargas Türkiye'de oynuyor ve artık A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız için mücadele edecek." değerlendirmesini yaptı.

Türk voleybolcuların ve antrenörlerinin de sürekli yurtdışına transfer olduğunun altını çizen Üstündağ, "Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hep dünyanın en iyi yerli oyuncularına sahibiz diyoruz. Son dönemlerde yurtdışına transfer olmuş Türk voleybolcularımızdan Adis Lagumdzija ve Ebrar Karakurt, İtalya'da sayı kralı oldu. Gerçekten çok mutlu ve gururluyum." dedi. (AA)