Yarın yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 7 Mayıs Pazar yayın akışı...

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08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

14:45 Gülcemal

Bu Sofranın Her şeyi Tam, Hikâyesi Yarım Bu Sofranın Her şeyi Tam, Hikâyesi Yarım

16:00 Adım Farah

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

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07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:30 Kardeşlerim 19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

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11:00 Pazar Sürprizi

 13:00 Köşeyi Dönen Adam

14:30 Aile

8:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

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10:00 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli dizi tekrar/Sinema

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yüz Yıllık Mucize

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0:00 Yabancı Sinema

12:30 Survivor Panaroma

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

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08.30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Şehrime Hoş Geldiniz

 13.55 Alparslan: Büyük Selçuklu

18.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber 20.00 Teşkilat

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi