Yarın yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 7 Mayıs Pazar yayın akışı...
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
14:45 Gülcemal
16:00 Adım Farah
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Kardeşlerim 19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
11:00 Pazar Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam
14:30 Aile
8:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
10:00 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli dizi tekrar/Sinema
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yüz Yıllık Mucize
0:00 Yabancı Sinema
12:30 Survivor Panaroma
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
08.30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Şehrime Hoş Geldiniz
13.55 Alparslan: Büyük Selçuklu
18.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber 20.00 Teşkilat
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi