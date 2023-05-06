Bugün yayınlanacak olan diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 6 Mayıs Cumartesi yayın akışı...
- 07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sofrası
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Kamera Arkası
- 12:00 Kapımdaki Dedektif
- 12:45 Tetikçinin Oğlu
- 16:00 Gülcemal
- 19:00 Fox Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Thor: Karanlık Dünya
- 22:30 Gülcemal
- 01:30 Yabancı Sinema Thor: Karanlık Dünya
- 03:15 Kamera Arkası
- 03:45 Yasak Elma
- 05:45 Gülcemal
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Kardeşlerim
- 13:00 Aldatmak
- 16:00 Ateş Kuşları
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Aldatmak
- 03:20 Kuruluş Osman
- 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:30 Yerli Sinema Sahte Kabadayı
- 01:00 Aile
- 03:45 Bir Şansım Olsa
- 07:00 Ömer
- 10:00 Burcu İle Hafta Sonu
- 12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:00 Yüz Yıllık Mucize
- 16:00 Çöp Adam
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yabancı Sinema Centilmen
- 22:30 Yabancı Sinema Centilmen
- 00:30 Yüz Yıllık Mucize
- 03:15 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
- 04:00 Bir Şansım Olsa
- 04:45 Söz
- 06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 07:15 Süper Bir Takım
- 07:30 Türkiye’nin Doktorları
- 09:00 Kırmızı Oda
- 10:00 Gazete Magazin
- 12:45 Survivor Panorama
- 15:15 O Ses Türkiye
- 18:30 Survivor 2023
- 20:00 Survivor 2023
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Gazete Magazin
- 03:45 Kırmızı Oda
- 05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 06:40 Ege’nin Hamsisi
- 10:00 Hayallerinin Peşinde
- 11:15 Tek Yürek 04.17
- 12:00 Yürek Çıkmazı
- 15:20 Teşkilat
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 02:00 Tekilat
- 04:30 Hayallerinin Peşinde
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi