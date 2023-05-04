5 Mayıs Cuma bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz. 

Cuma günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 5 Mayıs Cuma yayın akışı...

detail-photo-fancybox-0

07:45 Çalar Saat

10:45 Gülcemal

 12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Orta Direk Şaban

22:00 Liderler FOX'ta

22:30 Orta Sayfa

detail-photo-fancybox-1

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Mige Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

 16:00 Esra Erol'da • 19:00 ATV Ana Haber

4 Mayıs Perşembe Survivor iletişim oyununu kim kazandı 4 Mayıs Perşembe Survivor iletişim oyununu kim kazandı

 20:10 Ateş Kuşları

detail-photo-fancybox-2

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

detail-photo-fancybox-3

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde • 16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18.15 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

detail-photo-fancybox-4

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panaroma

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

detail-photo-fancybox-6

08.45 Bu Toprağın Sesi

10.30 Alişan lle Hayata Gülümse

13.15 Kalk Gidelim

16.25 Seksenler

19.00 Ana Haber 19.55 iddiaların Aksine

20.00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı

SÖZCÜ Televizyonu - YouTube

07:00 GÜNDOĞDU

 09:00 PARA POLİTİKA

12:00 GÜNDEM MASASI

15:00 HABER SAATİ

17:30 NOKTA ATIŞI

 18:45 BUGÜN NE KONUŞTUK

19:00 FATİH PORTAKALLA ANA HABER

 20:45 BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI

23:30 S RAPORU

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi