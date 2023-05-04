5 Mayıs Cuma bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Cuma günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 5 Mayıs Cuma yayın akışı...
07:45 Çalar Saat
10:45 Gülcemal
12:15 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Orta Direk Şaban
22:00 Liderler FOX'ta
22:30 Orta Sayfa
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Mige Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da • 19:00 ATV Ana Haber
20:10 Ateş Kuşları
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde • 16:00 Toprak ile Fidan
17:00 Söz
18.15 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
07.15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panaroma
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
08.45 Bu Toprağın Sesi
10.30 Alişan lle Hayata Gülümse
13.15 Kalk Gidelim
16.25 Seksenler
19.00 Ana Haber 19.55 iddiaların Aksine
20.00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
07:00 GÜNDOĞDU
09:00 PARA POLİTİKA
12:00 GÜNDEM MASASI
15:00 HABER SAATİ
17:30 NOKTA ATIŞI
18:45 BUGÜN NE KONUŞTUK
19:00 FATİH PORTAKALLA ANA HABER
20:45 BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI
23:30 S RAPORU
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi