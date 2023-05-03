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20:00 - Yüz Yıllık Mucize

19:00 - Yüz Yıllık Mucize

20:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 - Bu Sabah

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07.45 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

Perşembe günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 4 Mayıs Perşembe yayın akışı...

4 Mayıs Perşembe bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.