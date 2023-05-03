4 Mayıs Perşembe bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz. 

Perşembe günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 4 Mayıs Perşembe yayın akışı...

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07.45 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12.15 - Yalnız Kalpler

13.30 - En Hamarat Benim

16.30 - Gülcemal

19.00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 - Gülcemal

23.30 - Tetikçinin Oğlu

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08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Aldatmak

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06:00 - Bir Şansım Olsa

Survivor 3 Mayıs Çarşamba Küba tatilini hangi takım kazandı Survivor 3 Mayıs Çarşamba Küba tatilini hangi takım kazandı

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

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07:00 - Mesut Yar İle Bugün

09:30 - Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 - Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 - Söz

18:15 - Star Haber

19:00 - Yüz Yıllık Mucize

20:00 - Yüz Yıllık Mucize

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07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 - Survivor 2023

12:15 - Survivor Panorama

15:00 - Canım Annem

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - Survivor 2023

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06:23 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 - Adını Sen Koy

08:45 - Bu Toprağın Sesi

10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 - Kalk Gidelim

16:15 - Seksenler

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Al Sancak
 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi
 