4 Mayıs Perşembe bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Perşembe günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 4 Mayıs Perşembe yayın akışı...
07.45 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12.15 - Yalnız Kalpler
13.30 - En Hamarat Benim
16.30 - Gülcemal
19.00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 - Gülcemal
23.30 - Tetikçinin Oğlu
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Aldatmak
06:00 - Bir Şansım Olsa
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
07:00 - Mesut Yar İle Bugün
09:30 - Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 - Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 - Söz
18:15 - Star Haber
19:00 - Yüz Yıllık Mucize
20:00 - Yüz Yıllık Mucize
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 - Survivor 2023
12:15 - Survivor Panorama
15:00 - Canım Annem
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Survivor 2023
06:23 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 - Adını Sen Koy
08:45 - Bu Toprağın Sesi
10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 - Kalk Gidelim
16:15 - Seksenler
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Al Sancak
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi