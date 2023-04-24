25 Nisan salı bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Salı günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 25 Nisan salı yayın akışı...
- 07:45 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:15 Yalnız Kalpler
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Tetikçinin Oğlu
- 17:30 Gülcemal
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Tetikçinin Oğlu
- 23:30 Adım Farah
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20.10 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Aile
TV yayın akışı 23 Nisan 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak ile Fidan
- 17:00 Söz
- 18.15 Star Haber
- 19:00 Toprak ile Fidan
- 20:00 Gecenin Ucunda
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 10:30 Survivor 2023
- 12:15 Survivor Panaroma
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2023
- 08.45 Bu Toprağın Sesi
- 10.25 1 Çorba
- 13.15 Seksenler
- 14.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17:40 iddiaların Aksine
- 17.45 Ana Haber
- 18.15 Ramazan Sevinci
- 20.00 Yürek Çıkmazı
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi