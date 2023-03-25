25 Mart 2023 Cumartesi bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.

Cumartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Adım Farah

16:45 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

23:45 Ego

02:30 Adım Farah

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:45 Yasak Elma

06:35 Hz. Ömer

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Bir Küçük Gün Işığı

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:50 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:00 Baba

08:30 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Güzel Günler

04:45 Bir Şansım Olsa

06:15 Yüz Yıllık Mucize

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi Tekrar

14:00 Yüz Yıllık Mucize

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

23:00 Yüz Yıllık Mucize

01:45 Ömer

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Söz

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorlar

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:30 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)

02:45 Dizi

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)

05:30 Canım Annem

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Vuslat

09:40 Hayallerinin Peşinde

11:00 1 Çorba

11:05 İyilik Hikayeleri

11:50 Al Sancak

15:00 1 Çorba

15:05 Yadigar

15:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 Ana Haber

18:10 Ramazan Sevinci

20:00 UEFA EURO Elemeleri “Ermenistan-Türkiye”

22:10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

00:00 Gönül Dağı

02:40 Aşkın Yolculuğu:Hacı Bayram-ı Veli

03:40 Sahur Bereketi

05:20 Kur’an-ı Kerim Hatm-ı Şerif

06:20 Kapanış

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi