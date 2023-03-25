25 Mart 2023 Cumartesi bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Cumartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Adım Farah
16:45 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:45 Ego
02:30 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:45 Yasak Elma
06:35 Hz. Ömer
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:50 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:00 Baba
08:30 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Güzel Günler
04:45 Bir Şansım Olsa
06:15 Yüz Yıllık Mucize
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Yerli Dizi Tekrar
14:00 Yüz Yıllık Mucize
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
23:00 Yüz Yıllık Mucize
01:45 Ömer
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorlar
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)
02:45 Dizi
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)
05:30 Canım Annem
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Vuslat
09:40 Hayallerinin Peşinde
11:00 1 Çorba
11:05 İyilik Hikayeleri
11:50 Al Sancak
15:00 1 Çorba
15:05 Yadigar
15:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 Ana Haber
18:10 Ramazan Sevinci
20:00 UEFA EURO Elemeleri “Ermenistan-Türkiye”
22:10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
00:00 Gönül Dağı
02:40 Aşkın Yolculuğu:Hacı Bayram-ı Veli
03:40 Sahur Bereketi
05:20 Kur’an-ı Kerim Hatm-ı Şerif
06:20 Kapanış
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi