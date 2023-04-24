24 Nisan pazartesi bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz. 

Pazartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 24 Nisan pazartesi yayın akışı...

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07.00 YALNIZ KALPLER

07.45 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 YALNIZ KALPLER

13.30 EN HAMARAT BENİM

16.30 TETİKÇİNİN OĞLU

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20.00 YASAK ELMA

23.30 TETİKÇİNİN OĞLU

02.00 GÜLCEMAL

04.15 ADIM FARAH

06.00 YALNIZ KALPLER

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06: 20 Hercai

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Bir Küçük Gün Işığı

00: 20 Aldatmak

03: 35 Mutfak Bahane

05: 35 Hercai

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06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aile

02:45 Kızılcık Şerbeti

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07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:30 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN

13:00 SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:00 SÖZ

18:15 STAR HABER

19:00 ÖMER

20:00 ÖMER

TV yayın akışı 23 Nisan 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 TV yayın akışı 23 Nisan 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1

00:30 YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA

02:30 Yerli Dizi / Tekrar

05:00 SÖZ

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06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama / Canlı

15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra/ Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

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05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Kara Tahta

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:20 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Türk Sineması "Müfreze"

02:05 Seksenler

05:45 Kapanış

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi