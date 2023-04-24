Cities: Skylines II, Şehir Planlama Simülasyon Oyunlarına Yeni Bir Soluk Getiriyor

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TV yayın akışı 23 Nisan 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1

TV yayın akışı 23 Nisan 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1

08:00 Bu Sabah

06:00 Bir Şansım Olsa

20: 00 Bir Küçük Gün Işığı

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.30 EN HAMARAT BENİM

Pazartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 24 Nisan pazartesi yayın akışı...

24 Nisan pazartesi bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.