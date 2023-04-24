24 Nisan pazartesi bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Pazartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 24 Nisan pazartesi yayın akışı...
07.00 YALNIZ KALPLER
07.45 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 YALNIZ KALPLER
13.30 EN HAMARAT BENİM
16.30 TETİKÇİNİN OĞLU
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20.00 YASAK ELMA
23.30 TETİKÇİNİN OĞLU
02.00 GÜLCEMAL
04.15 ADIM FARAH
06.00 YALNIZ KALPLER
06: 20 Hercai
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Bir Küçük Gün Işığı
00: 20 Aldatmak
03: 35 Mutfak Bahane
05: 35 Hercai
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aile
02:45 Kızılcık Şerbeti
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:30 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN
13:00 SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:00 SÖZ
18:15 STAR HABER
19:00 ÖMER
20:00 ÖMER
00:30 YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA
02:30 Yerli Dizi / Tekrar
05:00 SÖZ
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama / Canlı
15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra/ Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Kara Tahta
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:20 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Türk Sineması "Müfreze"
02:05 Seksenler
05:45 Kapanış
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi