23 Nisan pazar bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Pazar günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. 23 Nisan Ramazan Bayramı'nın son günü hangi programlar var? İşte 23 Nisan pazar yayın akışı...
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 23 Nisan Özel
14:30 Adım Farah
17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
00:15 Yasak Elma
02:30 Tetikçinin Oğlu
04:30 Gülcemal
06:15 Yalnız Kalpler
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Ateş Kuşları
06:30 Arabesk (Yerli Sinema)
08:15 Ne Olacak Şimdi? (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)
23:45 Şekerpare (Yerli Sinema)
01:45 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
03:15 Aile
06:00 Ömer
09:00 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çöp Adam
02:15 Bir Şansım Olsa
03:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
04:30 Türk Müziği
05:30 Söz
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Sara’ya İki Katır (Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:45 Kırmızı Oda
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Ege’nin Hamsisi
07:50 Ya İstiklal Ya Ölüm
08:10 Anıtkabir’den Naklen Yayın
08:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
11:30 Rafadan Tayfa Göbeklitepe (Yerli Sinema)
13:30 23 Nisan Gala Özel
16:30 Hayallerinin Peşinde
17:20 3’Te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:30 Altay Tankı Oyunbozan
00:10 3’Te 3
01:30 Yürek Çıkmazı
03:50 Hayallerinin Peşinde
04:30 3’Te 3
05:40 Kapanış
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi