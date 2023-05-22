Bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 22 Mayıs Pazartesi yayın akışı...

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07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

18:00 Kapımdaki Dedektif

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Tetikçinin Oğlu

21:00 Adım Farah

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler

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08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Ateş Kuşları

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

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06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aile

02:45 Kızılcık Şerbeti

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07:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:30 Yerli Dizi/Sinema Tekrar

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

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06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

21 Mayıs Pazar 2023 Televizyon 'da Bu Akşam Neler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D 21 Mayıs Pazar 2023 Televizyon 'da Bu Akşam Neler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

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06:00 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:20 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

21:00 Cumhurbaşkanı Özel Yayın

23:00 Teşkilat

02:20 Kalk Gidelim

04:15 Seksenler

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi