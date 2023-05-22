Bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 22 Mayıs Pazartesi yayın akışı...
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
18:00 Kapımdaki Dedektif
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Tetikçinin Oğlu
21:00 Adım Farah
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Ateş Kuşları
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aile
02:45 Kızılcık Şerbeti
07:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:30 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem
06:00 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:20 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
21:00 Cumhurbaşkanı Özel Yayın
23:00 Teşkilat
02:20 Kalk Gidelim
04:15 Seksenler
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi