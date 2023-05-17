Bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 17 Mayıs Çarşamba yayın akışı...
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Adım Farah
18:00 Kapımdaki Dedektif
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:30 Gülcemal
02:00 Tetikçinin Oğlu
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
23:30 Aile
02:30 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
04:00 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
01:00 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:00 Şampiyonlar Ligi Manchester City-Real Madrid
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
04:30 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:00 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:20 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Rüzgarın Oğlu (Yabancı Sinema)
22:55 Yürek Çıkmazı
02:00 Kalk Gidelim
04:05 Seksenler
06:05 Kapanış
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi