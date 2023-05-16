Bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 16 Mayıs Salı yayın akışı...
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Tetikçinin Oğlu
18:00 Kapımdaki Dedektif
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Tetikçinin Oğlu
23:30 Adım Farah
02:00 Yasak Elma
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Ateş Kuşları
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Şansım Olsa
09:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
01:00 Yerli Dizi Tekrar
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:00 Şampiyonlar Ligi (Milan-İnter)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:15 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Kalk Gidelim
16:20 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:45 Kalk Gidelim
04:10 Seksenler
06:00 Kapanış
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi