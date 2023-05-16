Bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 16 Mayıs Salı yayın akışı...

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

18:00 Kapımdaki Dedektif

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Tetikçinin Oğlu

23:30 Adım Farah

02:00 Yasak Elma

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Ateş Kuşları

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

09:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

01:00 Yerli Dizi Tekrar

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:00 Şampiyonlar Ligi (Milan-İnter)

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:15 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Kalk Gidelim

16:20 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:45 Kalk Gidelim

04:10 Seksenler

06:00 Kapanış

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi