Bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 15 Mayıs Pazartesi yayın akışı...

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FOX TV YAYIN AKIŞI 

  • 07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:15 Yalnız Kalpler
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Adım Farah
  • 18:00 Kapımdaki Dedektif
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Yasak Elma
  • 22:30 Tetikçinin Oğlu
  • 01:00 Adım Farah
  • 03:30 Kamera Arkası
  • 04:00 Her Yerde Sen
  • 06:00 Yalnız Kalpler

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ATV YAYIN AKIŞI 

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
  • 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
  • 03:35 Mutfak Bahane
  • 05:35 Hercai

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SHOW TV YAYIN AKIŞI 

  • 06:00 Bir Şansım Olsa
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Aile
  • 02:45 Kızılcık Şerbeti

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STAR TV YAYIN AKIŞI 

  • 07:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
  • 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18:15 Star Ana Haber
  • 19:00 Ömer
  • 20:00 Ömer
  • 00:15 Yüz Yıllık Yalnızlık
  • 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 05:00 Söz

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TV8 YAYIN AKIŞI 

  • 06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 Survivor 2023
  • 12:15 Survivor Panorama
  • 15:00 Canım Annem
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor 2023
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 03:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 05:30 Canım Annem

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TRT 1 YAYIN AKIŞI 

  • 06:10 Adını Sen Koy
  • 08:45 Bu Toprağın Sesi
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Kalk Gidelim
  • 16:20 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 00:15 Al Sancak
  • 02:55 Kalk Gidelim
  • 04:25 Seksenler

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

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