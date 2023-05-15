Bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 15 Mayıs Pazartesi yayın akışı...
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:15 Yalnız Kalpler
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Adım Farah
- 18:00 Kapımdaki Dedektif
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
- 22:30 Tetikçinin Oğlu
- 01:00 Adım Farah
- 03:30 Kamera Arkası
- 04:00 Her Yerde Sen
- 06:00 Yalnız Kalpler
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
- 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 03:35 Mutfak Bahane
- 05:35 Hercai
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Bir Şansım Olsa
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Aile
- 02:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
- 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Ömer
- 20:00 Ömer
- 00:15 Yüz Yıllık Yalnızlık
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor 2023
- 12:15 Survivor Panorama
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2023
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:30 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:10 Adını Sen Koy
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Kalk Gidelim
- 16:20 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 00:15 Al Sancak
- 02:55 Kalk Gidelim
- 04:25 Seksenler
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi