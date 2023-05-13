Bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 13 Mayıs Cumartesi yayın akışı...
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sofrası
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Kamera Arkası
- 12:00 Gülcemal
- 14:45 Yasak Elma
- 16:15 Tetikçinin Oğlu
- 19:00 Fox Ana Haber
- 20:00 Adım Farah
- 22:45 Gülcemal
- 01:30 EGO
- 04:00 Yasak Elma
- 06:00 Adım Farah
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Ateş Kuşları
- 13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 16:00 Aldatmak
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Kuruluş Osman
- 03:20 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:30 Aile
- 02:30 Kızılcık Şerbeti
- 05:00 Bir Şansım Olsa
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 06:45 Çöp Adam
- 10:00 Burcu İle Hafta Sonu
- 12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:00 Yalı Çapkını
- 16:00 Çöp Adam
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yabancı Sinema Midway
- 22:45 Yabancı Sinema Midway
- 01:30 Çöp Adam
- 04:15 Bir Şansım Olsa
- 05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 07:15 Süper Bir Takım
- 07:30 Türkiye’nin Doktorları
- 09:00 Kırmızı Oda
- 10:00 Gazete Magazin
- 12:45 Survivor Panorama
- 15:15 O Ses Türkiye
- 18:30 Survivor 2023
- 20:00 Survivor 2023
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Gazete Magazin
- 03:45 Kırmızı Oda
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:20 Ege’nin Hamsisi
- 09:45 Hayallerinin Peşinde
- 11:00 Tek Yürek 04.17
- 11:35 Yerli Sinema Mutlu Oyuncak Dükkanı
- 12:53 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları
- 17:17 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları
- 18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 02:00 Gönül Dağı
- 04:30 Hayallerinin Peşinde
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi