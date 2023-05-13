Bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 13 Mayıs Cumartesi yayın akışı...

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FOX TV YAYIN AKIŞI 

  • 07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sofrası
  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Ekonomi Arası
  • 11:20 Kamera Arkası
  • 12:00 Gülcemal
  • 14:45 Yasak Elma
  • 16:15 Tetikçinin Oğlu
  • 19:00 Fox Ana Haber
  • 20:00 Adım Farah
  • 22:45 Gülcemal
  • 01:30 EGO
  • 04:00 Yasak Elma
  • 06:00 Adım Farah

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ATV YAYIN AKIŞI 

  • 07:30 ATV’de Hafta Sonu
  • 10:00 Ateş Kuşları
  • 13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
  • 16:00 Aldatmak
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kardeşlerim
  • 00:20 Kuruluş Osman
  • 03:20 Aldatmak

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SHOW TV YAYIN AKIŞI 

  • 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Bir Şansım Olsa
  • 14:30 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 23:30 Aile
  • 02:30 Kızılcık Şerbeti
  • 05:00 Bir Şansım Olsa

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STAR TV YAYIN AKIŞI 

  • 06:45 Çöp Adam
  • 10:00 Burcu İle Hafta Sonu
  • 12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
  • 13:00 Bir Şansım Olsa
  • 14:00 Yalı Çapkını
  • 16:00 Çöp Adam
  • 18:15 Star Ana Haber
  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 20:00 Yabancı Sinema Midway
  • 22:45 Yabancı Sinema Midway
  • 01:30 Çöp Adam
  • 04:15 Bir Şansım Olsa
  • 05:00 Söz

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TV8 YAYIN AKIŞI 

  • 06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 07:15 Süper Bir Takım
  • 07:30 Türkiye’nin Doktorları
  • 09:00 Kırmızı Oda
  • 10:00 Gazete Magazin
  • 12:45 Survivor Panorama
  • 15:15 O Ses Türkiye
  • 18:30 Survivor 2023
  • 20:00 Survivor 2023
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Gazete Magazin
  • 03:45 Kırmızı Oda

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Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı- Ferit Seyran için tüm ailesini siliyor Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı- Ferit Seyran için tüm ailesini siliyor

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

  • 06:20 Ege’nin Hamsisi
  • 09:45 Hayallerinin Peşinde
  • 11:00 Tek Yürek 04.17
  • 11:35 Yerli Sinema Mutlu Oyuncak Dükkanı
  • 12:53 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları
  • 17:17 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları
  • 18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı
  • 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
  • 02:00 Gönül Dağı
  • 04:30 Hayallerinin Peşinde

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi