Bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 11 Mayıs Perşembe yayın akışı...
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gülcemal
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Gülcemal
23:30 Tetikçinin Oğlu
02:00 Adım Farah
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:30 Aldatmak
04:00 Mutfak Bahane
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Aile
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yüz Yıllık Mucize
20:00 Yüz Yıllık Mucize
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:10 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:05 Seksenler
18:50 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları
19:00 Ana Haber
19:30 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak
00:15 Yürek Çıkmazı
02:30 Kalk Gidelim
04:25 Seksenler
06:15 Kapanış
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi