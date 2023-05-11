Bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 11 Mayıs Perşembe yayın akışı...

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gülcemal

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Gülcemal

23:30 Tetikçinin Oğlu

02:00 Adım Farah

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:30 Aldatmak

04:00 Mutfak Bahane

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Aile

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yüz Yıllık Mucize

20:00 Yüz Yıllık Mucize

00:30 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:10 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:05 Seksenler

18:50 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları

19:00 Ana Haber

19:30 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Al Sancak

00:15 Yürek Çıkmazı

02:30 Kalk Gidelim

04:25 Seksenler

06:15 Kapanış

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi