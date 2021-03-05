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Zuhal Topal'dan Rekor Başlangıç

Başarılı Tv sunucusu ve oyuncu Zuhal Topal, Televizyon başarısının yanına bir de youtube kariyeri ekledi.

Zuhal Topal'dan Rekor Başlangıç

İlki Şubat ayı içerisinde sevgi konsepti ile gerçekleştirilen çekimde Zuhal Topal kızı ve eşi ile kamera karşısına geçti. Sevgi kokan, tadını sevgiden alan yemek ve pasta yapımı ile sempatik aile kısa sürede youtube da en çok izlenen videolar arasına girip kısa sürede bir rekora imza attı.

Bir günde 250 bin kez izlendi

Bundan sonra bu tarz videolar ile sevenleri karşısına geçeceğini ve güncel videolarla sevenlerine farklı bir Zuhal Topal göreceklerini belirten ünlü sunucu önümüzdeki günlerde sürpriz bir video daha hazırlıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Zuhal TopalYENİ PROGRAMTv
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