Zerrin Özer Mezarlıkta Türkü Söyledi Bu Anları Sosyal Medyadan Paylaştı

Sevilen Şarkıcı Zerrin Özer geçtiğimiz günlerde olmayacak birsey yaparak kendi sosyal medyasında bir video paylaştı. Bir mezarlık yanında kurdurduğu ses sistemiyle Kerbela adlı ağıtı söyledi. Çok sayıda eleştireye maruz kalan Özer bunu neden yaptığı hakkında bir açıklama yapmadı.