Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Akar: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırken kimseden izin almamız söz konusu değil
Zerrin Özer Mezarlıkta Türkü Söyledi Bu Anları Sosyal Medyadan Paylaştı
Zerrin Özer Kerbela Ağıt'ını mezarlıkta ses sistemi kurarak söyledi. Bu anları kendi sosyal medyasında paylaşan Zerrin Özer'e tepkiler yağdı.
TV-DİZİ-SİNEMA 20.12.2022, 16:08
Sevilen Şarkıcı Zerrin Özer geçtiğimiz günlerde olmayacak birsey yaparak kendi sosyal medyasında bir video paylaştı. Bir mezarlık yanında kurdurduğu ses sistemiyle Kerbela adlı ağıtı söyledi. Çok sayıda eleştireye maruz kalan Özer bunu neden yaptığı hakkında bir açıklama yapmadı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 20.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 20.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 19.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 18.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 17.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 16.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Namaz Vakti 20 Aralık 2022
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:06
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4