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Yıldız Oyuncular Emrah Kaman ve Eslem Akar Kaan Sekban’la Alt Tarafı Bi’ Talk Show’a Konuk Oluyor!

beIN CONNECT’te yayınlandığı ilk haftadan itibaren izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran Alt Tarafı Bi’ Talk Show, bu hafta Aile Şirketi dizisinin iki yıldızı Emrah Kaman ile Eslem Akar’ı ağırlıyor.

Yıldız Oyuncular Emrah Kaman ve Eslem Akar Kaan Sekban’la Alt Tarafı Bi’ Talk Show’a Konuk Oluyor!

İçerik yelpazesini orijinal yapımlarla genişletmeye devam eden dijital içerik platformu beIN CONNECT’in beğenilen yapımlarından biri olan Kaan Sekban’la Alt Tarafı Bi’ Talk Show’un bu haftaki konuğu; beIN ORIGINALS yapımı olan ve ilk sezonuyla platformda “en çok izlenen içeriklerin” arasına girmeyi başaran Aile Şirketi’nin başrol yıldızları Emrah Kaman ve Eslem Akar oluyor.

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve ikinci sezonuyla da izleyicileri gülmekten kırıp geçirmeye hazırlanan Aile Şirketi dizisinin başrol oyuncuları Emrah Kaman ile Eslem Akar, Kaan Sekban’ın sorularını cevaplayacak, stüdyoda kahkaha fırtınası kopacak. 20 dakikalık dizi formatı nasıl karşılandı, günümüzde sosyal medyanın varlığı komedi için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı, ikilinin en büyük hayalleri ne? Hepsi Kaan Sekban’la Alt Tarafı Bi’ Talk Show’da!

Başarılı oyuncular Emrah Kaman ve Eslem Akar’ın konuk olduğu Kaan Sekban’la Alt Tarafı Bi’ Talk Show 12 Aralık Cumartesi günü saat 23.00’te beIN CONNECT ve beIN SERIES COMEDY’de!

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BeIN CONNECTAlt Tarafı Bi Talk ShowAile ŞirketiEmrah KamanEslem AkarKaan Sekban
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