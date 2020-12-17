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Yeni Nesil Komedi Dizisi “Aile Şirketi’’ 2. Sezonuyla 17 Aralık’ta Ekranlarda

İzleyicilerine diledikleri zaman diledikleri içeriğe ulaşma imkânı sağlayan dijital içerik platformu beIN CONNECT’te yayınlanan ve ilk sezonuyla “en çok izlenen içeriklerin” arasına girmeyi başaran Aile Şirketi, 2. sezonun ilk 3 bölümüyle, 17 Aralık’ta izleyicilerle buluşuyor.

Yeni Nesil Komedi Dizisi “Aile Şirketi’’ 2. Sezonuyla 17 Aralık’ta Ekranlarda

Dijital içerik platformu beIN CONNECT’te yayınlanan ve ilk sezonuyla harika bir izlenme performansı çıkararak her yeni bölümüyle izleyici sayısını bir öncekine göre artıran Aile Şirketi”, 2. sezonunun ilk 3 bölümüyle 17 Aralık’ta beIN CONNECT içerikleri arasındaki yerini alıyor.  İkinci sezonun kalanı ise devam eden haftalarda her perşembe ikişer yeni bölüm yayınlanarak tamamlanacak. beIN ORIGINALS içeriği olan, eğlenceli senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni nesil komedi dizisi "Aile Şirketi” ekibine yeni sezonda Mert Turak ve Öykü Çelik gibi isimler de konuk oyuncular olarak eşlik ediyor.  

Başrollerinde Emrah Kaman, Özlem Öçalmaz, Eslem Akar, Can Sipahi, Cihan Durmaz ve usta oyuncu Müfit Kayacan’ın yer aldığı, yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği dizinin birinci sezon finalinde Bade’ye (Eslem Akar) evlilik teklif eden Harun (Emrah Kaman), aldığı cevap karşısında bambaşka bir kişiye dönüşür. “Yeni Harun”, Harun’un kendisi dahil herkesi şaşırtır. Hai-Tur’da artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerden tam puan alan 'Aile Şirketi’, 17 Aralık’tan itibaren ikinci sezonuyla da izleyenleri güldürmeye devam ediyor.   

Ortalama 20 dakikadan oluşan bölümleriyle, yönetmenliğini Koray Şahin’in yaptığı; senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman’ın birlikte kaleme aldığı yeni nesil komedi dizisi Aile Şirketi’ni izlemeyenler ya da tekrar izlemek isteyenler için ilk sezonun tamamı beIN CONNECT’te.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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BeIN CONNECTAile ŞirketiDiziTv
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