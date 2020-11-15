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Yeni Dizi ''Seni Çok Bekledim'' setinden yeni kareler...

Yeni Dizi ''Seni Çok Bekledim'' setinden yeni kareler...

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun oynayacağı ''Seni Çok Bekledim'' dizi çekimlerinden yeni kareler geldi.
Özcan Deniz, sosyal medya hesabından partneri İrem Helvacıoğlu ile fotoğraflarını paylaştı. Büyük ilgi gören paylaşım Deniz'in hayranları tarafından övgü yağmuruna tutuldu.
 Merakla beklenen dizi yakında seyircisi ile buluşacak. 

Star TV Yeni Dizi ''Seni Çok Bekledim'' Yakında...
Star TV Yeni Dizi ''Seni Çok Bekledim'' Yakında...
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