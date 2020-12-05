Yasak Elma dizisinde şok ayrılık !

Yasak Elma dizisinde bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Son olarak başrol oyuncusu Talat Bulut'un ayrılışıyla şok yaratan dizide bir başrol oyuncusunun daha ayrılacağı iddia edildi. Dizide Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı söylendi. Kötü bir karakteri oynamasına rağmen Şahika karakteri oldukça seviliyordu. Sosyal medyada haberin yayılmasından sonra izleyiciler Şahika gitmesin diye yorumlar yapmaya başladı.