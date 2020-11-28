Yasak Elma 87. Bölüm 2. Fragmanı İzle

Yasak Elma her pazartesi akşamı yeni bölümleriyle FoxTv de ...
Oyuncuları: Şevval Sam Eda Ece Erdal Özyağcılar Berk Oktay Nesrin Cavadzade Şafak Pekdemir Melisa Doğu Barış Aytaç Can Nergis Serkan Rutkay Ayıköz ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu
28 Kasım 2020 Cumartesi 22:26
Yasak Elma her pazartesi akşamı yeni bölümleriyle FoxTv de ...
Oyuncuları: Şevval Sam Eda Ece Erdal Özyağcılar Berk Oktay Nesrin Cavadzade Şafak Pekdemir Melisa Doğu Barış Aytaç Can Nergis Serkan Rutkay Ayıköz ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu