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Yargı 18. Bölüm 2. Fragman İzle

Ay Yapım imzalı, Kanal d ekranlarının reytingleri alt üst eden dizisi Yargı'nın 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ceylin üzerinde evlilik baskısı yavaş yavaş gerçeğe mi dönüşecek? Yeni bölüm de neler olacak?

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