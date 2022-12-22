Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu Annesini Paylaştı Herkes Ablası Sandı!

Yalı Çapkını Seyranı Afra Saraçoğlu Kimdir

2 Aralık 1997' de istanbul doğumlu olan güzel oyuncu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Bölümüne devam etmektedir.

Özcan Deniz tarafından keşfedilen Afra Sarraçoğlu genç yaşına rağmen bir çok defil ve filmde yer aldı.

Kimse Mükemmel Değildir

Güzel oyuncu, katıldığı bir programda çocukken kekeme olduğunu ve konuşamadığını ifade etti. Annesinin onu doktora götürdüğünü de eklemiş. Doktor 'Dikkat çekmek için yapıyor, hiçbir şeyi yok.' dedikten bir süre sonra Saraçoğlu'nun kekeme problemi kendiliğinden düzelmiş.