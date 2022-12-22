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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu Annesini Paylaştı Herkes Ablası Sandı!
Yalı Çapkını'nın güzel ve başarılı oyuncusu sosyal medya hesabından annesiyle olan fotoğrafını paylaştı. Annesi Lütfiye Saraoğlu'nun fotoğrafını gören takipçileri oldukça şaşırdı. Anne Kız'dan çok abla- kardeş şeklinde yorumlar yapıldı.
TV-DİZİ-SİNEMA 22.12.2022, 11:10 22.12.2022, 11:24
Yalı Çapkını Seyranı Afra Saraçoğlu Kimdir
2 Aralık 1997' de istanbul doğumlu olan güzel oyuncu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Bölümüne devam etmektedir.
Özcan Deniz tarafından keşfedilen Afra Sarraçoğlu genç yaşına rağmen bir çok defil ve filmde yer aldı.
Kimse Mükemmel Değildir
Güzel oyuncu, katıldığı bir programda çocukken kekeme olduğunu ve konuşamadığını ifade etti. Annesinin onu doktora götürdüğünü de eklemiş. Doktor 'Dikkat çekmek için yapıyor, hiçbir şeyi yok.' dedikten bir süre sonra Saraçoğlu'nun kekeme problemi kendiliğinden düzelmiş.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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