Yalı Çapkını 23 Aralık Cuma 14.Bölüm Fragmanı İzle

Son bölümde neler yaşandı?

Halis Ağa'nın Seyhan'ın doğruları anlatmasıyla Ferit'e sinirlenerek tokat attı. Bu durum Ferit'in evden ayrılmasına neden oldu.

Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı yaka paça eve geri götürür.

Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.