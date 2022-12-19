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Yalı Çapkını 23 Aralık Cuma 14.Bölüm Fragmanı İzle
Yalı Çapkını 14.Bölüm Fragmanı yayınlanmıştır. STAR TV ekranlarında sevilerek izlenen başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi oyuncuların yer alan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü 23 Aralık Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 19.12.2022, 22:41 19.12.2022, 22:48
Son bölümde neler yaşandı?
Halis Ağa'nın Seyhan'ın doğruları anlatmasıyla Ferit'e sinirlenerek tokat attı. Bu durum Ferit'in evden ayrılmasına neden oldu.
Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı yaka paça eve geri götürür.
Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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