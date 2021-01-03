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Uğurtan Dora kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli?

Uğurtan Dora kimdir sorusu Survivor 2021 gönüllüler takımı fragmanı yayınlanması ile araştırılmaya başlandı.

Uğurtan Dora kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli?

UĞURTAN DORA KİMDİR?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli’de doğdu. 2000’de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 2004’da ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı.

Uğurtan Dora sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor.

Lisanslı basketbol ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora,

Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapmış.

Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yöneticilik yapmış.

Uğurtan Dora, 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol almış

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Survivor 2021Uğurtan DoraGönüllüler Takımı
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