Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
TFF ve kulüplerden 'kadına şiddete hayır' mesajı
TFF ve kulüplerden 'kadına şiddete...
Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı
Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1...
Samsun'da şiddet mağduru kadın ile 5 yaşındaki çocuğu koruma altına alındı
Samsun'da şiddet mağduru kadın ile...
Samsun'da eski eşini darbeden zanlı tutuklandı
Samsun'da eski eşini darbeden zanlı...
TBMM'de bu hafta gündem 'torba kanun teklifi'
TBMM'de bu hafta gündem 'torba...

Türkiye’nin ilk sanal prodüksiyon filmi tamamladı

Başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu ve Sera Tokdemir, Ayşe Kökçü ve Gürgen Öz’ün paylaştığı, Türkiye'de ilk kez Virtual Production (Sanal Prodüksiyon) teknolojisinin kullanıldığı komedi filmi “Zoraki Misafir”in çekimleri tamamlandı.

Türkiye’nin ilk sanal prodüksiyon filmi tamamladı

Yönetmen koltuğundaBülent İşbilen’in oturduğu, senaryosunu Giray Altınok’un yazdığı Zoraki Misafir’in araba sahneleri son yıllarda Avrupa ve Amerika sinemasında kullanılan “Virtual Production” denilen Sanal Prodüksiyon teknolojisi ile çekildi.

İlaç sektöründe büyük başarılar elde etmiş Vefa İlaç’ın ortaklarından Müşvik Guluzade’nin, MGX Film’i kurarak Türkiye’ye getirdiği teknolojinin yatırım maliyeti 20 milyon TL.

Bu teknoloji sayesinde sinema, TV, Dizi ve reklam sektörünün temel ihtiyaçlarından olan mekân, dekor ve yüksek bütçeli set giderlerinde hatırı sayılır tasarruf sağlamasının yanı sıra neredeyse imkânsız denilebilecek sahneler çekilebiliyor. Mekân ve zaman bağımsız çekilmek istenilen mekan dünyanın öbür ucunda geçse bile gidilmesine gerek kalmıyor. Led ekranlardaki görüntü sayesinde birçok sahne stüdyo konforunda çekilebiliyor. Kısacası üşümeye, yıpranmaya, hava değişsin diye karavanda saatlerce beklemeye son. Zoraki Misafir filminin başrol isimlerinin de dile getirdiği gibi virtual production oyuncular için de büyük avantaj.

Filmin konusuna gelince… Gözden düşmeye başlamış bir medya patronunun, satın aldığı format gereği kendisine bir salak bulması ve salağın gelişi ile işlerin iyice sarpa sarmasını anlatıyor. 2021 yılının en komik yapımlarından olmaya aday “Zoraki Misafir” in vizyon tarihi sinemaların açılmasıyla birlikte belli olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SinemaZoraki Misafir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.