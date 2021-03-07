Türkiye’nin ilk sanal prodüksiyon filmi tamamladı

Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu, senaryosunu Giray Altınok’un yazdığı Zoraki Misafir’in araba sahneleri son yıllarda Avrupa ve Amerika sinemasında kullanılan “Virtual Production” denilen Sanal Prodüksiyon teknolojisi ile çekildi.

İlaç sektöründe büyük başarılar elde etmiş Vefa İlaç’ın ortaklarından Müşvik Guluzade’nin, MGX Film’i kurarak Türkiye’ye getirdiği teknolojinin yatırım maliyeti 20 milyon TL.

Bu teknoloji sayesinde sinema, TV, Dizi ve reklam sektörünün temel ihtiyaçlarından olan mekân, dekor ve yüksek bütçeli set giderlerinde hatırı sayılır tasarruf sağlamasının yanı sıra neredeyse imkânsız denilebilecek sahneler çekilebiliyor. Mekân ve zaman bağımsız çekilmek istenilen mekan dünyanın öbür ucunda geçse bile gidilmesine gerek kalmıyor. Led ekranlardaki görüntü sayesinde birçok sahne stüdyo konforunda çekilebiliyor. Kısacası üşümeye, yıpranmaya, hava değişsin diye karavanda saatlerce beklemeye son. Zoraki Misafir filminin başrol isimlerinin de dile getirdiği gibi virtual production oyuncular için de büyük avantaj.

Filmin konusuna gelince… Gözden düşmeye başlamış bir medya patronunun, satın aldığı format gereği kendisine bir salak bulması ve salağın gelişi ile işlerin iyice sarpa sarmasını anlatıyor. 2021 yılının en komik yapımlarından olmaya aday “Zoraki Misafir” in vizyon tarihi sinemaların açılmasıyla birlikte belli olacak.