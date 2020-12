Türkiye’nin İlk Mistik Polisiye Dizisi Alef, 2020’nin En İyi 15 Uluslararası Dizisinden Biri!

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in paylaştığı, FX ve BluTV özel yapımı Alef, bu sene izleyenleri gizem ve aksiyon dolu bir yolculuğa çıkararak büyük ilgi gördü. Yönetmenliğini ödüllü Emin Alper’in, senaryosunu Emre Kayış’ın, müziklerini Mercan Dede’nin, yapımcılığını ise MAY Productions’ın üstlendiği; Türkiye’nin ilk mistik polisiye dizisi Alef, uluslararası alanda da en beğenilen dizilerden biri oldu.

Dünyanın en prestijli dergilerinden Variety’nin hazırladığı ‘2020’nin En İyi 15 Uluslararası Dizisi’ listesinde yer alan Alef, tek Türk yapımı dizi olarak ön planda yer aldı.

Derginin açıkladığı listeye göre Alef’le birlikte; The Bad Kids (Çin), Crash Landing on You (Kore), Invisible Stories (Singapur), La Jauria (Şili), Normal People (UK), Paatal Lok (Hindistan), Paranormal (Mısır), Partisan (İsveç), Patria (İspanya), Possessions (Fransa), Quiz (UK), Veneno (İspanya), We Are Who We Are (İtalya), We Got This (İsveç) bu senenin en iyi uluslararası dizileri olarak gösterildi.