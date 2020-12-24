Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar bursa zam Şişli Belediyesi timuçin esen koronavirüs
Çin'den gelecek aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz
Çin'den gelecek aşının Türk insanında...
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 254 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19...
Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz
Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz
Esnafa hibe ve kira desteğinden kimler yaralanabilecek?
Esnafa hibe ve kira desteğinden...
HSK'dan Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarına atama
HSK'dan Ankara ve İstanbul Cumhuriyet...

Türkiye’nin İlk Mistik Polisiye Dizisi Alef, 2020’nin En İyi 15 Uluslararası Dizisinden Biri!

Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in başrollerini paylaştığı; Türkiye’de mistik polisiye türünün ilk örneği olan Alef, dünyanın en prestijli dergilerinden Variety’nin hazırladığı ‘2020’nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi’ listesinde ilk sırada yer aldı. Dizinin, listedeki tek Türk yapım olması dikkat çekti.

Türkiye’nin İlk Mistik Polisiye Dizisi Alef, 2020’nin En İyi 15 Uluslararası Dizisinden Biri!

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in paylaştığı, FX ve BluTV özel yapımı Alef, bu sene izleyenleri gizem ve aksiyon dolu bir yolculuğa çıkararak büyük ilgi gördü. Yönetmenliğini ödüllü Emin Alper’in, senaryosunu Emre Kayış’ın, müziklerini Mercan Dede’nin, yapımcılığını ise MAY Productions’ın üstlendiği; Türkiye’nin ilk mistik polisiye dizisi Alef, uluslararası alanda da en beğenilen dizilerden biri oldu.

Dünyanın en prestijli dergilerinden Variety’nin hazırladığı ‘2020’nin En İyi 15 Uluslararası Dizisi’ listesinde yer alan Alef, tek Türk yapımı dizi olarak ön planda yer aldı.

 Derginin açıkladığı listeye göre Alef’le birlikte; The Bad Kids (Çin), Crash Landing on You (Kore), Invisible Stories (Singapur), La Jauria (Şili), Normal People (UK), Paatal Lok (Hindistan), Paranormal (Mısır), Partisan (İsveç), Patria (İspanya), Possessions (Fransa), Quiz (UK), Veneno (İspanya), We Are Who We Are (İtalya), We Got This (İsveç) bu senenin en iyi uluslararası dizileri olarak gösterildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AlefDiziKenan İmirzalıoğluAhmet Mümtaz TaylanMelisa SözenBlutv
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.