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Trt1'in ''Kalk Gidelim'' dizisinde final kararı

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Kalk Gidelim final yapıyor...

Trt1'in ''Kalk Gidelim'' dizisinde final kararı

Trt1'i de yayınlanan ''Kalk Gidelim' dizisi 3 sezondur devam eden ve çok izlenilenler arasında  yer alan bir dizi iken bu sezon reytinglerinde bir düşme yaşıyor.  Öcelikle gün değişikliği yapıldı. Son olarakta final yapacağı iddiaları konuşulmaya başladı. Rakip diziler karşısında bir düşüş yaşayan Kalk Gidelim dizisinin  135. bölümünde final yapılacağı söyleniyor. 

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