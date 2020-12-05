Trt1'in ''Kalk Gidelim'' dizisinde final kararı

Trt1'i de yayınlanan ''Kalk Gidelim' dizisi 3 sezondur devam eden ve çok izlenilenler arasında yer alan bir dizi iken bu sezon reytinglerinde bir düşme yaşıyor. Öcelikle gün değişikliği yapıldı. Son olarakta final yapacağı iddiaları konuşulmaya başladı. Rakip diziler karşısında bir düşüş yaşayan Kalk Gidelim dizisinin 135. bölümünde final yapılacağı söyleniyor.