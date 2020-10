TRT Çocuk “12” Yaşında

12 senedir çocuklarla arasında gönül bağı kuran TRT Çocuk, hem eğlendiriyor hem de milli,

manevi ve ahlaki değerlerle çocukları geleceğe hazırlıyor. Ekranda reklama yer vermeyen TRT

Çocuk’un, daima çocukların yararını gözeten uluslararası kalitede ve global trendlere uygun

yapımları, tüm projelerindeki pedagojik süreçleri, dijital platformlardaki çalışmaları,

çocukların severek okuduğu dergisi, beyaz perdede gişe rekoru kıran filmleri ile izlenme ve

tercih edilmedeki başarısını sürdürüyor.

Türkiye’nin en çok izlenen çocuk kanalı

Bugüne kadar evrensel bir dil ile 360 derece yayıncılık anlayışını benimseyen TRT Çocuk,

geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en çok izlenen çocuk kanalı olma unvanını

korudu. Günlük olarak ölçülen ve televizyon kanallarında en çok izlenen 100 programın

sıralandığı listede TRT Çocuk, her gün ortalama 30 programla yer alarak büyük bir başarıya

imza atıyor.

Yerli ve milli animasyona destek

Yerli ve milli animasyona ekranda yer vererek teşvikte bulunan TRT Çocuk, yayınlarında %80

oranında yerli animasyon yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Tüm zamanların yerli ve yabancı

animasyon filmleri arasında gişe rekoru kıran TRT yapımı “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” başta

olmak üzere diğer filmleriyle de sinemada büyük izlenme başarısı elde ediyor.

TRT Çocuk her an her yerde

Bugüne kadar 3 milyon 470 bin kez indirilen TRT Çocuk mobil uygulaması ile çocuklar izlenme

rekorları kıran yerli çizgi dizilere istedikleri yerde istedikleri an ulaşabiliyor. Ebeveynler,

reklam içermeyen uygulamada “Aile Modu” ile çocukların video izleme sürelerini

belirleyebiliyor, favori izleme listeleri oluşturabiliyor. Çevrimdışı modu ile listeledikleri tüm

içeriklere internet bağlantısız ulaşabiliyor.

Yenilenen internet sitesi ile keyifli zamanlar

Ayda ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen www.trtcocuk.net.tr web sitesi

yenilendi; canlı yayın, müzik klipleri, her yaş grubuna hitap eden sürükleyici programlar, eski

ve yeni bölümler, program başvuruları ve eğitici oyunlarla çocukların evde geçirdikleri

zamanlarını çok daha eğlenceli hale getiriyor. Yenilenen web sitesinde yer alan Ebeveyn

Akademisi ise uzmanlar tarafından hazırlanan ve çocuk gelişimi, okul yaşamı, öğrenme,

medya okuryazarlığı, anne-baba olmaya dair her türlü bilgiyi içeren makale ve videolara da

ulaşılmasını sağlıyor.

Youtube kanalı 4 milyon aboneyi geçti

TRT Çocuk’un YouTube kanalı, Türkiye’de en çok görüntülenme oranına sahip çocuk kanalı

olan ve 4 milyonu geçen takipçi sayısıyla YouTube istatistikleri ve analizlerini izleyen Social

Blade’in Türkiye sıralamasında 19. sırada yer alarak büyük bir başarı gösteriyor. Türkiye’nin

yanı sıra Almanya ve Azerbaycan gibi ülkelerde de izleyici kitlesi olan TRT Çocuk’un YouTube

kanalı 3 milyara yakın görüntülenme ile çocuk kanalları arasında birinci sırada yer alıyor.

Ayrıca diğer dijital platformlarda da aktif rol oynayan TRT Çocuk, dijital erişebilirlikte önemli

başarılar elde etmeye devam ediyor. Diğer çocuk kanallarına göre daha geniş bir YouTube

izleyici yaş grubuna hitap eden TRT Çocuk YouTube kanalı, 4-12 yaş grubuna eğitici, öğretici

ve eğlendirici içerikler sunuyor.

Türkiye’nin yerli oyun geliştiren ilk çocuk kanalı

Türkiye'de yerli oyun geliştiren ilk çocuk kanalı olan TRT Çocuk, bugüne kadar yayınladığı 36

adet oyun 54 milyon indirme oranıyla IOS ve Android mağazaların ilgili kategorilerinde ilk 100

listesinde yer alıyor. www.trtcocuk.net.tr’de de yayınlanan güvenilir, reklamsız ve pedagog

onaylı oyunlar çocukların renkli bir dünyaya atım atmasına imkân tanıyor.

Okul öncesi eğitime destek

Çocukların okul öncesi eğitimini desteklemek için hazırlanan TRT Çocuk Anaokulum

uygulaması, çocuklara her gün yeni şeyler keşfetme ve evde aileleriyle birlikte keyifli vakit

geçirme imkânı sağlıyor. Çocukların ilgi alanlarını, yeteneklerini ve becerilerini keşfetmelerini

sağlayan uygulama, en çok indirilen ve en popüler uygulamalar listelerinde ilk sıralarda yer

alıyor.

TRT Çocuk dergisine ücretsiz erişim imkânı

TRT Çocuk okul öncesi ve okul çağı olmak üzere iki ayrı dergiyi çocukların hizmetine sunuyor.

Çocukların algı eşiğini destekleyen hikâye, görsel anlatım ve hediye ekleri derginin tercih

edilmedeki başarısını yükseltiyor. Koronavirüs nedeniyle evde kalan çocuklar için

www.trtcocuk.net.tr/trtcocukdergisi adresinden ücretsiz erişime açılan derginin geçmiş

sayıları da ücretsiz olarak dijital ortamda rahatça okunabiliyor.

Çocuklardan lisanslı ürünlere yoğun ilgi

Yerli çizgi karakterlerin markalaşması hedefiyle çalışan TRT Çocuk’un, raflarda yerini alan

sevilen çizgi dizi kahramanlarına ait lisanslı ürünleri büyük ilgi görüyor.

TRT Çocuk, özel içerikleriyle farkındalık oluşturuyor

Çocukları eğlendirirken aynı zamanda farkındalık oluşturacak içerikleri de hayata geçiren TRT

Çocuk, salgın döneminde izleyicilerini yalnız bırakmadı. Sevilen çizgi dizi kahramanlarıyla

koronavirüse karşı çocukların nasıl tedbir almasını gösteren özel bölümlere, şarkılara ve

kliplere yer veren kanal, ayrıca çocukları erken yaşta trafik kuralları hakkında bilinçlendirmek

amacıyla da “Trafik Tayfa” çizgi dizisini ekranlara taşıdı.