TRT Çocuk “12” Yaşında

12 senedir çocuklarla arasında gönül bağı kuran TRT Çocuk, hem eğlendiriyor hem de milli,
manevi ve ahlaki değerlerle çocukları geleceğe hazırlıyor. Ekranda reklama yer vermeyen TRT
Çocuk’un, daima çocukların yararını gözeten uluslararası kalitede ve global trendlere uygun
yapımları, tüm projelerindeki pedagojik süreçleri, dijital platformlardaki çalışmaları,
çocukların severek okuduğu dergisi, beyaz perdede gişe rekoru kıran filmleri ile izlenme ve
tercih edilmedeki başarısını sürdürüyor.
Türkiye’nin en çok izlenen çocuk kanalı
Bugüne kadar evrensel bir dil ile 360 derece yayıncılık anlayışını benimseyen TRT Çocuk,
geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en çok izlenen çocuk kanalı olma unvanını
korudu. Günlük olarak ölçülen ve televizyon kanallarında en çok izlenen 100 programın
sıralandığı listede TRT Çocuk, her gün ortalama 30 programla yer alarak büyük bir başarıya
imza atıyor.
Yerli ve milli animasyona destek
Yerli ve milli animasyona ekranda yer vererek teşvikte bulunan TRT Çocuk, yayınlarında %80
oranında yerli animasyon yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Tüm zamanların yerli ve yabancı
animasyon filmleri arasında gişe rekoru kıran TRT yapımı “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” başta
olmak üzere diğer filmleriyle de sinemada büyük izlenme başarısı elde ediyor.
TRT Çocuk her an her yerde
Bugüne kadar 3 milyon 470 bin kez indirilen TRT Çocuk mobil uygulaması ile çocuklar izlenme
rekorları kıran yerli çizgi dizilere istedikleri yerde istedikleri an ulaşabiliyor. Ebeveynler,
reklam içermeyen uygulamada “Aile Modu” ile çocukların video izleme sürelerini
belirleyebiliyor, favori izleme listeleri oluşturabiliyor. Çevrimdışı modu ile listeledikleri tüm
içeriklere internet bağlantısız ulaşabiliyor.
Yenilenen internet sitesi ile keyifli zamanlar
Ayda ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen www.trtcocuk.net.tr web sitesi
yenilendi; canlı yayın, müzik klipleri, her yaş grubuna hitap eden sürükleyici programlar, eski
ve yeni bölümler, program başvuruları ve eğitici oyunlarla çocukların evde geçirdikleri
zamanlarını çok daha eğlenceli hale getiriyor. Yenilenen web sitesinde yer alan Ebeveyn
Akademisi ise uzmanlar tarafından hazırlanan ve çocuk gelişimi, okul yaşamı, öğrenme,
medya okuryazarlığı, anne-baba olmaya dair her türlü bilgiyi içeren makale ve videolara da
ulaşılmasını sağlıyor.
Youtube kanalı 4 milyon aboneyi geçti
TRT Çocuk’un YouTube kanalı, Türkiye’de en çok görüntülenme oranına sahip çocuk kanalı
olan ve 4 milyonu geçen takipçi sayısıyla YouTube istatistikleri ve analizlerini izleyen Social
Blade’in Türkiye sıralamasında 19. sırada yer alarak büyük bir başarı gösteriyor. Türkiye’nin
yanı sıra Almanya ve Azerbaycan gibi ülkelerde de izleyici kitlesi olan TRT Çocuk’un YouTube
kanalı 3 milyara yakın görüntülenme ile çocuk kanalları arasında birinci sırada yer alıyor.
Ayrıca diğer dijital platformlarda da aktif rol oynayan TRT Çocuk, dijital erişebilirlikte önemli
başarılar elde etmeye devam ediyor. Diğer çocuk kanallarına göre daha geniş bir YouTube
izleyici yaş grubuna hitap eden TRT Çocuk YouTube kanalı, 4-12 yaş grubuna eğitici, öğretici
ve eğlendirici içerikler sunuyor.
Türkiye’nin yerli oyun geliştiren ilk çocuk kanalı
Türkiye'de yerli oyun geliştiren ilk çocuk kanalı olan TRT Çocuk, bugüne kadar yayınladığı 36
adet oyun 54 milyon indirme oranıyla IOS ve Android mağazaların ilgili kategorilerinde ilk 100
listesinde yer alıyor. www.trtcocuk.net.tr’de de yayınlanan güvenilir, reklamsız ve pedagog
onaylı oyunlar çocukların renkli bir dünyaya atım atmasına imkân tanıyor.
Okul öncesi eğitime destek
Çocukların okul öncesi eğitimini desteklemek için hazırlanan TRT Çocuk Anaokulum
uygulaması, çocuklara her gün yeni şeyler keşfetme ve evde aileleriyle birlikte keyifli vakit
geçirme imkânı sağlıyor. Çocukların ilgi alanlarını, yeteneklerini ve becerilerini keşfetmelerini
sağlayan uygulama, en çok indirilen ve en popüler uygulamalar listelerinde ilk sıralarda yer
alıyor.
TRT Çocuk dergisine ücretsiz erişim imkânı
TRT Çocuk okul öncesi ve okul çağı olmak üzere iki ayrı dergiyi çocukların hizmetine sunuyor.
Çocukların algı eşiğini destekleyen hikâye, görsel anlatım ve hediye ekleri derginin tercih
edilmedeki başarısını yükseltiyor. Koronavirüs nedeniyle evde kalan çocuklar için
www.trtcocuk.net.tr/trtcocukdergisi adresinden ücretsiz erişime açılan derginin geçmiş
sayıları da ücretsiz olarak dijital ortamda rahatça okunabiliyor.
Çocuklardan lisanslı ürünlere yoğun ilgi
Yerli çizgi karakterlerin markalaşması hedefiyle çalışan TRT Çocuk’un, raflarda yerini alan
sevilen çizgi dizi kahramanlarına ait lisanslı ürünleri büyük ilgi görüyor.
TRT Çocuk, özel içerikleriyle farkındalık oluşturuyor
Çocukları eğlendirirken aynı zamanda farkındalık oluşturacak içerikleri de hayata geçiren TRT
Çocuk, salgın döneminde izleyicilerini yalnız bırakmadı. Sevilen çizgi dizi kahramanlarıyla
koronavirüse karşı çocukların nasıl tedbir almasını gösteren özel bölümlere, şarkılara ve
kliplere yer veren kanal, ayrıca çocukları erken yaşta trafik kuralları hakkında bilinçlendirmek
amacıyla da “Trafik Tayfa” çizgi dizisini ekranlara taşıdı.