TRT Belgesel yeni yayın dönemine başladı

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT Yönetimi, TRT Belgesel'in ekran yüzleri ile kültür, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Programda konuşan Genel Müdür Sobacı, 18 televizyon kanalı, 17 radyo istasyonu, giderek büyüyen uluslararası haber platformları, dijital uygulamalar ile ulusal ve uluslararası onlarca etkinliğe sahip olan TRT'nin, yeni dönemde her bir kanalının ve platformunun ayrı ayrı yürütülen çalışmalarla yenilenerek zenginleştiğini ve derinlik kazandığını söyledi.

Sobacı, kamu yayıncılığı sorumluluğuyla hareket eden TRT'nin tüm içerikleri bir mücevher gibi hassasiyetle işlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu içeriği iletişim mecralarımız vasıtasıyla siz değerli izleyicilerimize ve uluslararası değerli takipçilerimize pek çok farklı kanaldan sunuyoruz. Bugünün dünyasında bir insana ulaşmak ne kadar kolaysa, onunla kalıcı bir iletişim sağlamak o kadar zor. Milyonlarca mesajın ve içeriğin arasında sıyrılmak, dikkatleri çekmek ve bilgiyi idrak seviyesine çıkarmak meselesi, kitle iletişimin en kritik noktası diyebiliriz bugünlerde.

Bizler asıl olanı, insanın ve varlığın özünü, ruhu ve hakikati temel alan, ahlaki sınırları koruyan, insanın dış ve iç dünyasını bir bütünlük içinde dengeleyen ve bugünün dünyasının gerçeğini anlatan bir içerik alanını benimsiyoruz. Bunun içindir ki pek çok ülkede çocuklar, TRT yapımı çizgi filmlerden öğrendikleri Türkçe ile selamlaşıyor. Türk dizileri ve yapımlarının sayesinde, yetişkinlerle Türkçe iletişim kuruyoruz."