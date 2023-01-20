TRT 1’in Yeni Dizisi “Al Sancak” Görücüye Çıktı

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımı “Al Sancak”, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Harbiye Askeri Müzesi’nde TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde düzenlenen dizinin ilk bölüm izlemesinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT yöneticileri, dizinin yapımcı ve senaristlerinden Mehmet Bozdağ, başrol oyuncuları Uğur Güneş, Gülsim Ali İlhan ve dizi ekibi yer aldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede dizinin bazı sahneleri ise büyük alkış aldı.

“Al Sancak”ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan paylaşırken dizide ayrıca; R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel gibi başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise M. Can Emre oturuyor.

“Türkiye’de gerçek hikayeler ve gerçek kahramanlar var”

Gösterim öncesi basın mensuplarına konuşan İletişim Başkanı Altun, dizinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Gerçekten de Türkiye'nin son yirmi yılda yaptığı atılımlar çok açık ve nettir. Türkiye'nin bu anlamda yaşadığı ve başarı hikayelerini popüler kültürün, edebiyatın diliyle anlatılması ve geniş kitlelere çok uzun vadede akılda kalacak şekilde işlenmesi son derece değerli." dedi.

Türkiye'nin küresel ve bölgesel barışa, istikrara, huzura katkısının altını çizen Altun, "Türkiye özellikle farklı kaynaklardan gelen terör örgütlerine karşı bütün güvenlik güçleriyle mücadele veriyor. Burada gerçek hikayeler, gerçek kahramanlar var. Bu kahramanların hikayeleri bir taraftan Türkiye'yi büyüttü Türkiye'nin birlik beraberliğine hizmet etti, diğer taraftan bölgesel barışa, huzura, istikrara hizmet etti. Hem kendi kamuoyumuza hem de uluslararası kamuoyuna bu mücadelenin arka planını böylesi anlatılarla anlatmak çok kıymetli,” açıklamalarında bulundu.

Batıda sinema ve dizi sektörünün ciddi bir anlatım krizinde olduğuna vurgu yapan Altun, Türk dizi sektörünün son yıllarda yaptığı atılımın çok değerli olduğunu ve Al Sancak dizisinin yolunun açık olmasını arzu ettiğini söyledi.

"Mehmetçik'e yaraşır bir hikâyeyi ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz"

Medya camiasının yoğun ilgi gösterdiği dizinin ilk bölüm izlemesinde açıklamada bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Mehmetçik'in vatan mücadelesini ekrana hakkıyla yansıtabilmeyi çok önemsediklerini belirterek, "Elbette askerimizin gücünü, sahadaki varlığını, kahramanlığını, cesaretini tek bir filme veya diziye sığdırabilmek mümkün değil. Ancak Milli Savunma Bakanlığımızın da verdiği güçlü destekle biz Mehmetçik'e yaraşır bir hikayeyi ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz," şeklinde konuştu.

Sobacı, Türkiye'nin FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi çok sayıda terör örgütüyle eş zamanlı olarak mücadele ettiğine dikkati çekerek, Al Sancak dizisinin Türkiye'de olduğu kadar dünyada da geniş kitlelere ulaşacağını ifade etti.

Hakiki bir kahramanlık hikayesinin mutlaka sadece bu milletten ve bu topraktan çıkacağını belirten Sobacı, “Aslında bizim yaptığımız bu kahramanlık hikayesini ekranlara layıkıyla taşımaya çalışmaktır. Al Sancak dizimiz, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da geniş kitlelere ulaşacaktır. Çünkü TRT dizileri bugün yüzden fazla ülkeye ulaşmış, 45’ten fazla dilde farklı dillerde izleyiciyle buluşur noktada. Tabii ben bu vesileyle şehitlerimizi buradan rahmet ve minnetle yad etmek isterim. Yiğitlerimize karşı sorumluluğumuz büyük. Al Sancak projesi de bu sorumluluğumuzun bir parçası olarak değerlendirilmeli,” dedi.

“TRT yönetimine teşekkür ediyorum”

Dizinin yapımcısı ve senaristlerinden Mehmet Bozdağ da aylar süren titiz bir çalışmanın izleyiciyle buluşacak olmasından dolayı büyük heyecan duyduğunu aktararak, "Projeyi ilk anlattığımız günden bugüne bizi hakikaten sabırla, büyük bir fedakarlıkla bekleyen TRT yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakikaten ülke adına güzel bir işe imza attığımızı düşünüyoruz," dedi.

Dizinin erkek başrol oyuncusu Uğur Güneş, isimsiz kahramanların hikayelerini anlattıklarını vurgulayarak, "İsimlerini bilmesek de onlar bu vatan için can verdiler. Biz onları anlatmaya devam edeceğiz. TRT ekibine, başından beri yanımızda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne canı gönülden teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Dizinin kadın başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan da heyecanlı ve gururlu olduğuna işaret ederek, Mehmetçik'in hikayesini anlatan bir projede olmanın kendisi için çok büyük onur ve gurur olduğunu dile getirdi.

“Al Sancak” yeni bölümüyle 26 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de TRT 1’de.