TRT-1 Teşkilat DİZİSİ 50.BÖLÜM FRAGMAN İZLE
TRT 1’in yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Teşkilat’, üçüncü sezona da zirvede başlayıp pazar gününde tüm reyting kategorilerinin birinci sırasında yer aldı.
Yenilenen kadrosu ve hikayesiyle izleyicinin beğenisini kazanan ‘Teşkilat’, üçüncü sezonunun açılış bölümünde, aksiyon sahnelerindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Sosyal medya ‘Teşkilat’ın yıldızı Deniz Baysal Yurtcu’nun dövüş sahnelerindeki performansını konuştu.
“SINIRLARIMIZI ZORLUYORUZ”
Çok konuşulan yakın dövüş sahnesi hakkında konuşan, “Geçen sezonlarda da birlikte çalıştığımız ekipten ders almaya devam ediyorum. Sınırlarımızı daha çok zorluyoruz. Daha da teknik çalışıyoruz. Bu tarz sahnelerden önce her şeyi gerektiği gibi yapmak istiyorum. Ekip arkadaşlarımın bana olan güveni beni sakinleştiriyor. Dövüş sahneleri beni çok heyecanlandırıyor ve daha güçlü hissediyorum. Kendimi zorlamak beni besliyor” şeklinde konuştu.
‘Teşkilat’ın üçüncü sezonuna da reytinglerin zirvesinde başlamasına dair de konuşan Yurtcu, “Teşkilat’ın başarısının büyük kısmı işe yürekten inanan insanların çalışması bence. Üçüncü sezona başladık ama kimsede rahatlık söz konusu değil. Her bölümü ilk bölümümüz gibi çekiyoruz. İzleyicilerimiz sağolsun, onlar da bizi hiç yalnız bırakmadı. Üç sezondur büyük destekleri var” sözleriyle ‘Teşkilat’ izleyicisine teşekkür etti.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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