TRT-1 KASABA DOKTORU 19.bölüm fragman izle
TRT 1’in yapımını ARC Film’in, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun gerçekleştirdiği beğeniyle izlenen dizisi ‘Kasaba Doktoru’, 7 Ekim Cuma akşamı on dokuzuncu bölümüyle ekrana geliyor.
Kasaba Doktorunda bu hafta:
Ömer, annesinin ölümünün acısını yaşarken Yalçın’ın söylediği bir cümle aklını karıştırır ve en yakınındaki hainin peşine düşer.
Hastaneye gelen bir vaka Mine’nin Hakan hakkındaki düşünceleri değiştirir. Sosyal hizmetlere giden Mine, Zeynep’in tepkisiyle karşılaşır ve çareyi Neslihan’dan yardım istemekte bulur. Yalçın, Neslihan’ın Erol’a karşı kurduğu acımasız planı öğrenir. Bu plan hem Yalçın hem Hakan’ın varlığını tehlikeye sokacaktır.
Ömer, Leyla’nın Mediha dosyasını en başından beri bildiğini öğrenince aralarındaki tüm bağlar kopar. Leyla, Ömer’in her hareketinde aralarındaki mesafenin gittikçe büyüdüğünü hisseder.
Leyla ve Ömer ilişkilerini etkileyecek büyük konuşmayı yapmaya hazırlanır. Hakan ve Mine için ise beklenen duruşma günü gelmiştir…
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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