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The Midnight Sky'ın son fragmanı yayınlandı

The Midnight Sky, 23 Aralık’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te

The Midnight Sky'ın son fragmanı yayınlandı

Kıyamet sonrası bir dünyada geçen The Midnight Sky, Kuzey Kutbu’nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine'nin hikayesini konu alıyor. George Clooney’nin canlandıracağı Augustine, çok geç olmadan Sully (Felicity Jones) ile iletişim kurarak, astronotların esrarengiz bir felaketin tehdit ettiği Dünya’ya geri dönmesini engellemeye çalışıyor. Lily Brooks-Dalton’un çok sevilen “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Clooney yer alıyor. Başroldeki diğer oyuncular ise David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir ve Tiffany Boone.

Yönetmen: George Clooney

Uyarlama: Lily Brooks-Dalton’un kitabından

Senarist: Mark L. Smith

Yapımcı: Grant Heslov, George Clooney, Keith Redmon, Bard Dorros, Cliff Roberts

Yürütücü Yapımcı: Barbara A. Hall, Todd Shuster, Jennifer Gates, Greg Baxter

Görüntü Yönetmeni: Martin Ruhe

Yapım Tasarımcısı: Jim Bissell

Kostüm Tasarımcısı: Jenny Eagan

Kurgu: Stephen Mirrione

Besteci: Alexandre Desplat

Oyuncu Kadrosu: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone, Demián Bichir, Kyle Chandler ve Caoilinn Springall

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
The Midnight SkyNetflixGeorge Clooney
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