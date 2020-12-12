The Midnight Sky'ın son fragmanı yayınlandı

Kıyamet sonrası bir dünyada geçen The Midnight Sky, Kuzey Kutbu’nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine'nin hikayesini konu alıyor. George Clooney’nin canlandıracağı Augustine, çok geç olmadan Sully (Felicity Jones) ile iletişim kurarak, astronotların esrarengiz bir felaketin tehdit ettiği Dünya’ya geri dönmesini engellemeye çalışıyor. Lily Brooks-Dalton’un çok sevilen “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Clooney yer alıyor. Başroldeki diğer oyuncular ise David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir ve Tiffany Boone.
Yönetmen: George Clooney
Uyarlama: Lily Brooks-Dalton’un kitabından
Senarist: Mark L. Smith
Yapımcı: Grant Heslov, George Clooney, Keith Redmon, Bard Dorros, Cliff Roberts
Yürütücü Yapımcı: Barbara A. Hall, Todd Shuster, Jennifer Gates, Greg Baxter
Görüntü Yönetmeni: Martin Ruhe
Yapım Tasarımcısı: Jim Bissell
Kostüm Tasarımcısı: Jenny Eagan
Kurgu: Stephen Mirrione
Besteci: Alexandre Desplat
Oyuncu Kadrosu: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone, Demián Bichir, Kyle Chandler ve Caoilinn Springall
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