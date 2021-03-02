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“TEŞKİLAT”TAN NEFES KESEN İKİNCİ TANITIM

TRT 1’in ses getirecek yeni dizisi “Teşkilat”ın nefes kesen yeni tanıtımı yayınlandı.

“TEŞKİLAT”TAN NEFES KESEN İKİNCİ TANITIM

İlk tanıtımıyla büyük merak uyandıran TRT 1’in iddialı yapımı “Teşkilat”ın, yeni tanıtımı da çok konuşulacak. 7 Mart Pazar günü izleyiciyle buluşacak olan dizinin yeni tanıtımında merak edilen karakterlerle ilgili ilk ipuçları da yer aldı.

Çekimleri başkent Ankara’da tüm hızıyla devam eden ve zengin oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizinin başrolünde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl yer alıyor. 

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği dizinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın yapıyor. “Teşkilat”; yedi vatan sevdalısı istihbaratçının olağanüstü operasyonlarını, geride bıraktıkları sevdiklerini, vatan uğruna yaptıkları fedakarlıklarını ekrana taşıyor.

Soluk soluğa izlenecek yılın en iddialı dizisi “Teşkilat”, 7 Mart Pazar günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Trt 1Yeni DiziTeşkilat
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