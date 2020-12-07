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Televizyonda ikinci "Kırca" dönemi

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, STAR TV’de seyirciyle buluşan ‘Sol Yanım’da Yasemin karakterine Ayşe Kırca hayat veriyor.

Televizyonda ikinci "Kırca" dönemi

Oya Başar ve Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca, üniversiteyi New York Film Academy Oyunculuk Bölümü'nde okudu. Hollywood yapımı “Carrie Pilby” adlı 2016 yapımı filminde ilk kez kamera karşısına geçen, 2019 yılında Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği “Pera Müzikali”nde sahne alan Kırca, şimdi de ‘Sol Yanım’da Yasemin karakteriyle Serra’nın okuldaki en yakın arkadaşı olarak ilk kez televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. 

Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan güzel oyuncunun Levent Kırca ve Oya Başar ile olan çocukluk fotoğraflarına beğeni yağıyor. Sanatla iç içe büyüyen Ayşe Kırca ayrıca müzik, piyano, dans gibi farklı sanat dallarıyla da ilgileniyor. 

Görkemli prodüksiyonu, yıldız adayı genç oyuncuları ustalarla buluşturan kadrosu, göz alıcı mekanları ve kostümleri ile son derece iddialı ‘Sol Yanım’, STAR TV ekranında her perşembe izleyiciyle buluşuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BkmAyşekırcaStartvSolyanım
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