Taha Gürbüz’den özeleştiri niteliğinde bir şarkı: KUKUMAV KUŞLARI

Son olarak geçtiğimiz Şubat ayında HASBELKADER’i müzikseverlerin beğenisine sunan Taha Gürbüz'ün, önümüzdeki aylarda yayınlayacağı ‘ FİL ’ isimli EP’den ikinci şarkısı KUKUMAV KUŞLARI tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

Taha Gürbüz’ün, pandeminin getirdiği içe dönüş ve sorgulama halinin hissettirdiği duygulardan ilham alarak eleştirel ve ironik bir dille yazdığı KUKUMAV KUŞLARI ’nda retro synth sesler eşliğinde sade gitar melodilerini dans ritmi ile buluşturuyor.

Taha Gürbüz, KUKUMAV KUŞLARI ’nı, “ ‘Siz’ ve ‘biz’ ayrımının olmadığı, ‘biz ’ olmanın esas olduğu ütopik bir dünya hayalinin uzaklığında bir özeleştiri” sözleriyle tanımlıyor.

Müzikseverlerin bağımsız müzik sahnesinden tanıdığı Taha Gürbüz, 2017 yılında ilk solo albümü Manyak’ ın ardından 2018 yılından beri yayınladığı teklileri müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Taha Gürbüz’e ait olan şarkının tüm kayıtları home stüdyosunda tamamlandı. Mix ve mastering’ini Pinhani grubundan tanıdığımız Eray Polat’ın üstlendiği “ KUKUMAV KUŞLARI ”nın fotoğraf çekimlerini fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel gerçekleştirdi. Kapak illüstrasyonunu grafik tasarımcı Özge Tığlı Ertekin’in hazırladığı şarkının aynı gün yayınlanan söz videosunu ise görsel tasarımcı İpek Şirin üstlendi.