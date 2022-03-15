Survivor All Star Sude'nin Ablasından Nisa'ya Sert Sözler!
Survivor yarışmacılarından Sude'nin ablası Simge Burcu'dan Nisa'ya sert sözler!
TV-DİZİ-SİNEMA 15.03.2022, 18:15
Dün akşam yayınlanan bölümde Nisa'nın oyun alanında Ünlüler takımının atış yapmasını engellemek amacıyla bağırması sonrasında Twitter hesabında paylaşım yapan Simge Burcu, "Artık Survivor'ı sessize alıp izleyeceğim, görüntü 10 numara. Nisacılar ekranı kapatın." ifadelerini kullanarak Nisa'nın bağırmasını eleştirdi..
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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