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Survivor All Star 23. Bölüm Fragmanı- 14 Şubat Pazartesi

Tv 8’in efsane reyting rekortmeni yarışma programı Survivor 2022 All Star'ın 23. bölüm fragmanı haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Atakan: "Ömrümüm Sonuna Kadar Bunu Asla Unutmayacağım "

Gönüllüler Takımından Sürgün Adası'na gönderilen Atakan, Ogeday'a çok gücendiğini, aynı sofrada yemek yediğini, birlikte vakit geçirdiklerini sakat haliyle  sürgün adasına gönderen arkadaşı Ogeday'a sitem etti

Survivor All Star 23. bölüm fragmanında Nagihan'ın takımdaki erkeklerin hiç bir iş yapmamasından yakındı.

Nagihan'ın bu sözlerinin ardından gönüllüler takımından Hikmet bugün kırka yakın balık vurdum dedi.
Nagihan'ın Hikmeti bu tarafa alalım diyerek yüzleri gülümseten bir isteği oldu.
Avatar Atakan söze girerek bu hafta Nagihan ve Hikmeti sürgün adasına gönderelim dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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