Survivor All Star 23. Bölüm Fragmanı- 14 Şubat Pazartesi

Atakan: "Ömrümüm Sonuna Kadar Bunu Asla Unutmayacağım "

Gönüllüler Takımından Sürgün Adası'na gönderilen Atakan, Ogeday'a çok gücendiğini, aynı sofrada yemek yediğini, birlikte vakit geçirdiklerini sakat haliyle sürgün adasına gönderen arkadaşı Ogeday'a sitem etti

Survivor All Star 23. bölüm fragmanında Nagihan'ın takımdaki erkeklerin hiç bir iş yapmamasından yakındı.

Nagihan'ın bu sözlerinin ardından gönüllüler takımından Hikmet bugün kırka yakın balık vurdum dedi.

Nagihan'ın Hikmeti bu tarafa alalım diyerek yüzleri gülümseten bir isteği oldu.

Avatar Atakan söze girerek bu hafta Nagihan ve Hikmeti sürgün adasına gönderelim dedi.