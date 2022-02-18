Survivor All Star 2022 Yedeklerden Gelecek Son İsim İfşa Oldu!
Yeni yedek Melis Sezer oluyor. Merve Aydın'ın paylaştığı hikayede havalimanında karşılaştıklarını ve acaba nereye gidiyor demesi Melis'in Survivor'a katılacağını anlatıyor
TV-DİZİ-SİNEMA 18.02.2022, 21:14 18.02.2022, 21:20 esr
TV8 ekranlarının en sevilen reyting rekortmeni yarışması Survivor All Star 2022'de son yedeklerden gelecek olan isimler de belli oldu.
Melis Sezer'in ünlüler takımına son yedeklerden dahil olacak.
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|39
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