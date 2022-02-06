Survivor All Star 2022 Yarışmacıları; Perviz, Atakan, Nagehan çocuklarıyla konuştular!
Survivor All Star 2022 yarışmacıları çocuklarıyla konuştular. Ekran başındakileri de duygu dolu anlar yaşatan anlar yaşadı.
Avatar Atakan, Perviz, Merve Aydın ve Nagehan'ın çocuklarıyla duygusal dolu konuşmaları haberimizde bulabilirsiniz.
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