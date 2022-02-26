Survivor All Star 2022 Birleşme Partinde Edis Sahne Alacak!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022 de birleşme partisine sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı bu sefer kesenin ağzını açtı ve Türkiye'den bir çok ünlü ismi Dominik'e getirecek. Bu isimler arasında Edis vardı.
TV-DİZİ-SİNEMA 26.02.2022, 12:31
Survivor All Star'da Birleşme Partisi'nin ilk konuğu belli oldu! Dün akşam Survivor Ekstra canlı yayınına konuk olan Acun Ilıcalı birleşmede Edis'in de sahne alacağını açıkladı. Survivor'da sezonun Birleşme Partisi tarihi ise 27-28 Mart olarak belirlenmişti...
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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