Survivor All Star 2022 Birleşme Partinde Edis Sahne Alacak!

Survivor All Star'da Birleşme Partisi'nin ilk konuğu belli oldu! Dün akşam Survivor Ekstra canlı yayınına konuk olan Acun Ilıcalı birleşmede Edis'in de sahne alacağını açıkladı. Survivor'da sezonun Birleşme Partisi tarihi ise 27-28 Mart olarak belirlenmişti...