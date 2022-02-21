Survivor 2022 All Star 28. Bölüm Fragmanı- 21 Şubat Pazartesi
Tv8’in efsane yarışma programı Survivor 2022 All Star 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni Bölümde Yasin Obuz Yunus Emre adayı ateşe vermeye çalıştı.
TV-DİZİ-SİNEMA 21.02.2022, 01:48 21.02.2022, 01:55 esr
Survivor All Star'da Yunus Emre ve Yasin sürgün adasını ateşe vermeye çalıştı! Yarın akşam yayınlanacak bölümün tanıtımında Yasin ile Yunus Emre'nin sürgün adasındaki barakayı yakmaya çalışmaları ekibin duruma yangın söndürücüyle müdahale etmesine yol açtı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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